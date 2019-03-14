İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dev tablo yuvasına kavuştu

Dev tablo yuvasına kavuştu
Dev tablo yuvasına kavuştu

23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Mersinlileri sanatla buluşturan Bir Tablo Bin Fırça projesinin pek çok insanın emeğiyle hazırlanmış dev tablo yeni yuvasında yerini aldı.

Palm City Mersin AVM'de gerçekleşen etkinlik, her yaş grubundan insanın katılımıyla gerçekleşti. Nuit Reklam Ajansı'nın yönettiği projenin sanat yönetmenliğini ressam Cemil Özçelik'in yaptığı Bir Tablo Bin Fırça projesi yediden yetmişe birçok sanatseverin gönlünde taht kurdu. Proje bitiminde tablonun bağışlanacağına dair yapılan çağrıya gelen birçok talebin akabinde Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu tablonun yeni yuvası oldu. Çocukların hayallerini ve umutlarını yansıtan bin fırçalık bu mükemmel tablo yine çocukların umutlarını yeşertecek noktada yerini almış oldu. 

Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu'nu temsilen tabloyu teslim alan okul müdürü Kenan Sar, böylesi bir dayanışmanın verdiği mutluluğu dile getirerek, çocuklar adına birlikteliğin ve paylaşmanın önemini belirterek, emeğe ve sanata olan destekleri adına Palm City Mersin ailesine teşekkür etti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.