Dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Kastamonu'da balıkçılar, Kızılırmak üzerinde gece vakti zıpkınla yayın balığı yakaladı. Yakalanan dev yayın balığı balıkçılar tarafından tezgaha konuldu.

2 metre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığındaki yayın balığını görenler ise şaşkınlık yaşadı. Dev balık, kilogramı 50 liradan satıldı.

Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Muhammed Ali Elmacı, “Yayın balığını dün yakaladık, boyu 2 metre kilosu 40 kilogram. Gayet güzel ve çok dikkat çeken bir balık. Bu balığın tadı çok güzeldir, çok lezzetlidir. Tatlı su balığıdır. Bu balığı kuşbaşı şeklide doğrayıp güven yapıyorlar. Bu balığın kilosu 50 liradır. Biz bu balığı Kızılırmak üzerinde geceleyin zıpkınla yakaladık” dedi.

Daha önce bu büyüklükte bir kez daha balık gördüğünü söyleyen müşterilerden Ferdi Tabakoğlu ise, “Balık çok güzel. Yayın balığı zaten belli. Yayın balığı tutulabilecek en büyük balık. Bu balığı yakalanması da çok zordur. 40 kiloymuş maşallah, ben daha bir kere zıpkınla yakalanan bu büyüklükte bir balık daha görmüştüm” diye konuştu.

Yayın balığını inceleyen başka bir müşteri ise, “Ben hiç böyle bir balık görmemiştim, görüşünü balığı çok güzel” şeklinde konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu

