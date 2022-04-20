Dev yolcu gemisi Marmaris Limanı'na demir attı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah 08.00'da demir atan Agean Odyssey isimli gemide 155 mürettebat görev yapıyor. Gemiden inen çoğunluğu Birleşik Krallık vatandaşı 179 yolcu pasaport işlemlerinin ardından otobüsler ile Dalyan turu için hareket etti. Marmaris'te geminin geldiğini duyan esnaf hummalı hazırlıklarına başlarken, turistlerin Dalyan turuna gittiklerini öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

Marmaris'te kafe işleten Mustafa Gök, "İki yıl aradan sonra yolcu gemisinin gelmesi bizleri heyecanlandırdı. Duyduğumuza göre Dalyan'a gitmişler. Dönüşte mutlaka bizlere uğrarlar diye umut ediyoruz. İnşallah bereketli bir sezon yaşarız" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Herakliyon Limanı'ndan çıkıp sabah saat 08.00'da Marmaris Limanı'na demir atan yolcu gemisinin akşam saat 23.00'da Rodos'a gitmek üzere limandan ayrılacağı bilgisi edinildi.



Güldemet Kızıl

