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DEVA Partisi Kurucu Üyesi Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi
DEVA Partisi Kurucu Üyesi Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davanın, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına tutuksuz sanık Metin Gürcan ile avukatları katıldı. Kapalı görülen duruşmadan edinilen bilgiye göre, mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, heyetin asıl üyesi olan ve mazereti nedeniyle duruşmada hazır bulunmayan üye hakimin olduğu duruşmada savunma yapmak istediklerini belirtti. Mahkeme bir sonraki celseyi 15 Haziran'a erteledi.

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