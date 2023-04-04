Devasa kaya depremde yarıldı, artçılarda iyice açıldı tehlike arttı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. Etkilenen iller arasından yer alan Adana da birçok yıkım gerçekleşirken, çevreye verdiği zararlarda çıkmaya devam ediyor. Depremde Feke ilçesine bağlı İslam Mahallesi Kocaoğlan mevkisinde ortadan yarılan ancak artçılarla birlikte her geçen gün daha da ayrışan devasa kayalar yöre sakinlerini tedirgin etti. Tedirgin olan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine belediye ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Tehlike oluşturan bölgedeki kayaların parçalanarak tehlikenin giderilmesinin planlandığı belirtildi.

Belediye görevlilerinden Murat Sait Kızıloluk," Deprem sonrası büyük bir kayada çatlaklık oluştu. Bu çatlaklık yakında bulunan evlere zarar verecek seviyeye geldi. Depremde oldu, daha önce bu kadar değildi artçı depremlerde daha da artmaya başladı. Şuanda da AFAD'da bulunan yetkili arkadaşlar bu kayanın kırılıp evlere zarar vermesi için çalışma yapacak. Başka köylerimizde de benzer durumlar vardı, AFAD yetkililerimiz inceleme yaptı, çalışma yaptı" dedi.

Kaya yarılması olduğu için çok tedirgin olduklarını belirten yöre sakinlerinden Şükriye Kızıloluk, "Komşularımız evlerini terk etmek zorda kaldı. Biz de korkuyoruz" diye konuştu.

Merden İslah

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