Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretim başladı

Öksüt Madencilik, kadınların sosyal ve ekonomik yaşantıda daha fazla yer almasını destekleyen çalışmalara devam ediyor. Şirket, kadınlara yönelik hayata geçirdiği tüm faaliyetleri 'Öznesi Kadın Olan Projeler' adı altında sürdürüyor.

Develi Halk Eğitim Müdürlüğü, Develi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Develi Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Öksüt Madencilik Halkla İlişkiler Birimi'nin uzun soluklu çalışmaları sonucunda hayata geçen Kadın Üreticileri Geliştirme Projesi, Develi'de yaşayan tüm kadın üreticilere katkı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında tamamı el emeği olan doğal sebze, meyve, ev yemekleri, unlu mamuller, süt ürünleri gibi gıda maddeleri ile el işlerinin hijyenik şartlarda satışa sunulacağı Üretim Tesisi ve Gacer Kafe faaliyetlerine başladı. Tesisi ve kafeyi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ziyaret etti.

“Kadınlar hayatın her alanında dönüşümün rol modeli”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, şunları söyledi: “Kadın Üreticileri Geliştirme Projesi'yle kadınlar, bir yandan ev ekonomilerine katkı sağlarken, diğer yandan toplumdaki yerlerini daha da sağlamlaştıracaklar. Şirket olarak, kadınların yaşama değer kattıklarına ve hayatın her alanında dönüşümün rol modeli olduklarına inanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz kapsayıcı projelerimizle onların sosyal, iş ve ekonomik yaşantıda daha fazla yer almasını önemsiyoruz. ‘Topluma ve Çevreye Saygılı, Sürdürülebilir Madencilik' ilkemizle yenilikçi projeler geliştirerek, paydaş olduğumuz toplumla birlikte ortak geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte kadın üreticilerimize ve bizlere desteğini esirgemeyen, projeyi en başından beri sahiplenen başta Develi Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere tüm kamu yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

İlk etapta Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 10 üyeyle faaliyetlerini sürdürürken, kooperatif üretim çalışmalarında ise toplam 9 kişi yer alıyor. Kadınlar, projenin faydasını daha fazla hissettikçe bu sayının da artması planlanıyor.

Kafenin isminde Develi'yle özdeşleşen buğdaydan ilham alındı

Gacer Kafe, ismini Develi'de yetiştirilen ve bu bölgeyle özdeşleşmiş özel bir tahıl olan gacer buğdayından alıyor. Ata tohumu olarak da bilinen gacer, bir yıllık çalışma sonucunda 'Develi Gaceri' adı altında tescillenmişti. Develi Gaceri'nden üretilen ekmek, nişasta ve un gibi ürünler de bu tesiste üretilerek satışa sunuluyor.

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