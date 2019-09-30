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Devler Ligi'nde 2. haftanın perdesi açılıyor

Devler Ligi'nde 2. haftanın perdesi açılıyor
Devler Ligi'nde 2. haftanın perdesi açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta yarın oynanacak 8 maçla başlıyor. Devler sahnesinde Galatasaray, sahasında Paris Saint-Germain’i ağırlacak.

UEFA Şampiyonlar Lig'inde 2. hafta mücadeleleri yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A, B, C ve D gruplarında yarın toplam 8 maç oynanacak. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, TSİ 22.00'de Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Devler Ligi'nde Çarşamba günü ise E, F, G ve H gruplarında 8 mücadele yapılacak.

İşte Şampiyonlar Lig'inin 2. hafta programı:

Yarın

A Grubu
19.55 Real Madrid - Club Brugge
22.00 Galatasaray - Paris Saint Germain

B Grubu
22.00 Kızılyıldız - Olimpiyakos
22.00 Tottenham - Bayern Münih

C Grubu
19.55 Atalanta - Shaktar Donets
22.00 Manchester City - Dinamo Zagrep

D Grubu
22.00 Juventus - Bayern Leverkusen
22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid

Çarşamba

E Grubu
19.55 Genk - Napoli
22.00 Liverpool - Salzburg

F Grubu
19.55 Slavia Prga - B. Dourtmund
22.00 Barcelona - İnter

G Grubu
22.00 Leipzig - Lyon
22.00 Zenit - Benfica

H Grubu
22.00 Valencia - Ajax
22.00 Lille - Chelsea

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