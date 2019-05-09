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Devler Ligi'nde finalin adı: Tottenham - Liverpool

Devler Ligi'nde finalin adı: Tottenham - Liverpool
Devler Ligi'nde finalin adı: Tottenham - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında 1-0 yenildiği Ajax’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Tottenham adını finale yazdırdı ve Liverpool’un rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Hollanda ekibi Ajax, Johan Cruyff Arena'da İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Matthijs De Ligt'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını daha artıran Hollanda ekibi 35. dakikada Hakim Ziyech'in fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan ekip Tottenham oldu. 55. dakikada Lucas Moura topu ağlara göndermesiyle fark 1'e indi.. 59. dakikada Ajax ceza sahasında yaşanan karambolde topu kapan Moura, bir kez daha sahneye çıktı ve şık bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. İngiliz ekibinin umutlarının söndüğü anda 90+5. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Moura kendisinin ve takımının 3. golünü kaydederek, İngiliz ekibini finale taşıdı. (2-3)

Devler Ligi finalinde Tottenham ile Liverpool, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Orucunu açtı, golünü attı 

Mücadeleye oruçlu çıkan Ajax'lı oyuncular Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech, 25. dakikada suyla oruçlarını açtı. 35. dakikada Ziyech fileleri havalandırarak skoru 2-0'a taşımıştı.  

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