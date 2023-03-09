Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! Bayern Münih ve Milan çeyrek finalde

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynandı.

Bayern Münih çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, rövanşta rakibini Allianz Arena'da konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda daha etkili olan taraf Alman ekibiydi. 61. dakikada Maxim Choupo-Moting fileleri havalandırarak Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada Serge Gnabry'in golüyle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi takım, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Milan, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Milan, deplasmanda Tottenham ile golsüz berabere kalarak 11 yıl sonra çeyrek final biletini aldı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında İngiliz ekibi Tottenham sahasında, İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk etti. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Milan, 11 yıl aradan sonra çeyrek finale yükselen taraf oldu. Öte yandan Tottenham'da Cristian Romero maçın 78. dakikasında ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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