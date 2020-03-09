Devler Ligi'nde heyecan devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Yarın oynanacak Valencia - Atalanta ve Leipzig - Tottenham maçlarıyla heyecan start alacak.
Tamamı TSİ 23.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin programı şöyle:
Yarın
Valencia (1) - Atalanta (4)
Leipzig (1) - Tottenham (0)
11 Mart Çarşamba
Liverpool (0) - Atletico Madrid (1)
Paris Saint-Germain (1) - Borussia Dortmund (2)
17 Mart Salı
Juventus (0) - Olympique Lyon (1)
Manchester City (2) - Real Madrid (1)
18 Mart Çarşamba
Bayern Münih (3) - Chelsea (0)
Barcelona (1) - Napoli (1)