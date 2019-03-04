Devler Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş mücadeleleri, yarın ve çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak. Rövanşlar, 12-13 Mart'ta oynanacak müsabakalar sonucunda tamamlanacak ve çeyrek final biletlerini alan takımlar belli olacak. Yarın, İngiltere deplasmanında 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund evinde Tottenham'ı ağrılarken, Hollanda'dan 2-1'lik zaferle dönen Real Madrid ise Ajax'ı konuk edecek.

İşte Devler Ligi'nde yarın ve çarşamba günü oynanacak maçların programları:

Yarın

23.00 Borussia Dortmund - Tottenham (0-3)

23.00 Real Madrid - Ajax (2-1)

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Çarşamba

23.00 Paris Saint-Germain - Manchester United ( 2-0)

23.00 Porto - Roma (1-2)