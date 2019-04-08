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‘Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi' konferansı

‘Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi' konferansı
‘Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi' konferansı

Devlet adamı yetiştirmede önemli başlıklara değinen İstanbul Esenyurt Üniversitesi, ‘Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi’ konferansını düzenledi. Öğrenciler ile tecrübelerini paylaşan ve yol gösteren Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, “Verdiğimiz eğitimin yanında iyi bir devlet tecrübesi vermeye çalışıyoruz” dedi.

‘Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi’ konferansı - Tıkla İzle

Soru cevap şeklinde devam eden konferansta öğrencilerin sektöre ve devlete dair akıllarında ki tüm sorular yanıtlandı.

“Devlet adamı yetiştirmekte önemli konular neyse onları anlattık”

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin geleceğini tamamlayan işlerde yaptıklarını söyleyerek cümlelerine başlayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, ”Günümüzde özel sektör çok kuvvetli. Verdiğimiz eğitimin yanında iyi bir devlet tecrübesi vermeye çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz program çok kıymetli ve çok yararlı oldu. Öğrencilerimiz ile tecrübelerimizi paylaşıp onlara yol gösteriyoruz. Devlet adamı yetiştirmekte önemli konular neyse onları anlattık. Türkiye ve ekonomi konusunu ele aldık. Türkiye ekonomisi yıllara göre nasıl değişti, nasıl şekil aldı bunların üzerinde durduk” dedi.
Okullarda verilen eğitimin yanı sıra bu tarz konferanslara da ihtiyaç olduğuna değinen Apak, “Gençlerimiz henüz uygulamaya geçmeden onları piyasaya, sektöre hazırlamak amacıyla bu konferansı düzenledik” şeklinde konuştu.
 

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