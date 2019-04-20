Devlet Bahçeli: '31 Mart yerel seçimlerinde kötü niyet sahipleri daha da gün yüzüne çıkmıştır'

"Belediye Başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur ittifakında"

"Biz önce ülkem ve milletim dedik"

"Iğdır'da hakkımız gasp edilmiştir"

"Cesaret gösteremeyen esaret altına girer"

" Oy oranımız yüzde 18.81"

"Cumhur İttifakı'na suikast düzenleyen nifak yuvaları faaldir. Biz bunların alayını tanıyoruz, ne yapmak istediklerini biliyoruz"

"Türkiye'yi yöneten parti bellidir, hükümet bellidir. FETÖ'nün gazeteci kisvesindeki elemanı hangi yüzle yazıp çizmektedir. Bu ne şerefsizliktir?"

"Bizim ittifakımız konjonktürel değildir, siyasi alışveriş üzerine inşa edilmiş değildir. Cumhur İttifakı Türkiye'dir"

"Terörü önleme adı altında küresel güçler açıkça Türkiye'nin çevresini kuşatmaktadır"

"FETÖ'cüler İstanbul seçimleri üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır"

"Cumhur ittifakı Türkiye'den asla vazgeçmeyecektir. Leş avcılarına asla izin yoktur"

"CHP'nin İstanbul adayı mazbatasını almış ve görevine şimdilik başlamıştır. Gizli bir gündem içerisinde faaliyetlerini hızlandırmıştır"

"Şimdi söz sırası Yüksek Seçim Kurulunundur. Son söz söylenmemiştir. Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemiz mümkün değildir"

"Bize göre seçimin tekrarlanması toplum vicdanını rahatlatacaktır"