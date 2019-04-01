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Devlet Bahçeli açıklama yapıyor

Devlet Bahçeli açıklama yapıyor
Devlet Bahçeli açıklama yapıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimle sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Vatandaşlarımız herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmışlardır. Sandıktan çıkan sonuçlara saygı göstermemiz tartışma götürmez bir gerçektir. Milletimizin tercihine hürmetimiz sonsuzdur.

31 Mart seçimleri bazı olaylar dışında huzurlu geçmiştir. Malatya Pötürge'deki can kaybından derin üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Saadet Partililere baş sağlığı diliyorum. Cumhur'un karşısındaki kirli cephe sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkum etmiştir.

Cumhur İttifakı'nın beka çağrısı doğudan batıya kuzeyden güneye her tarafta karşılık bulmuştur. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır.31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye'dir. Cumhur'un mesajı çok şükür kabul görmüştür.

Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çeteler, terörist emeller milletimizin iradesi karşısında hak ettikleri cevabı almışlardır. Türkiye'ye tehdit sökmeyeceği aleni bir şekilde anlaşılmıştır.

Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır. Milletimizn verdiği mesajları analiz edip yorumlayacağımız aşikardır.

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