Devlet Bahçeli: 'Başörtüsü meselesinin çözümünde her türlü gayreti gösteriyoruz'

MHP lideri Bahçeli MHP Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, AK Parti heyetinin HDP ziyaretine ilişkin olarak, “Söyleyeceğim bir şey yok. Anayasanın başörtüsü meselesinin çözümünde AK Parti ile beraber Cumhur ittifakı olarak her türlü gayreti gösteriyoruz, sonuç da alacağız” değerlendirmesini yaptı. Seçim tarihin konusunda Bahçeli, seçimlere yedi ay olduğunu hatırlattı. Bahçeli, AK Parti ile HDP arasındaki Anayasa değişikliği görüşmelerinde MHP Genel Başkan yardımcısı Feti Yıldız'ın olmamasının hatırlatılması üzerine, “Bizim nereye gideceğimizi biz biliriz. Onların dediği yere gitmeyiz” ifadelerini kullandı.

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