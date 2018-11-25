Devlet Bahçeli: 'Bu sistemin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı yaparız'

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"CHP ve İyi Parti kaos bekçiliğe soyunmuşlardır. Yandaşları, HDP PKK'yı tekrara belediyelere sokma arayışındalar. HDP'ye siyasi hareket diyen ipsizler sahadadır"

"AİHM skandal karara imza atmıştır. Terörü öven, tescilli bölücünün siyasi nedenlerle hapse sokulduğu iddia etmiştir. Elinde kan bulunan birini siyasi olarak göstermek Türk milletine saygısızlıktır. AİHM Türk adaletini hiçe saymıştır. Bir mahkeme kararı önce vicdanlara uygun olmak zorundadır. AİHM ihanet mahkemesi olmaktan başka bir işe yaramamıştır"

"Biz 31 Marta ne kazanıp ne kaybederiz gözüyle bakmıyoruz. Bu kadar belediye benim olsun diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından, dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke bitmişken, belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak"

"Zillet ittifakının ortak aday çıkardığı her yerde Cumhur İttifakı ne gerektiriyorsa onu yapacağız"