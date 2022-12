Devlet Bahçeli: 'Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devamından yanayız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu'nun mezunları için düzenlenen Sertifika Töreni'ne katıldı. MHP'nin Genel Merkez binasında gerçekleştirilen ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Kendilerini yenilemekten, gelişmelerin hacmini ve hamulesini yorum kuvvetinden çok uzaklar, dahası hiç güven vermiyorlar” cümleleriyle muhalefeti eleştirdi. Bahçeli, konuşmasının ardından Siyaset ve Liderlik Okulu'nun en başarılı üç mezununa sertifikalarını takdim etti.

“Türkiye'nin huzur ve güvenliği için bir teklif paylaşan tek bir muhalif siyasetçi cümlesi duydunuz mu?”

Bahçeli, muhalefetin yeni fikirler üretmediğini ve sürekli kendisini yinelediğini vurgulayarak, “Bugünkü siyasi muhalefetin ahlakı donmuş ve çatlamıştır. Bu muhalefet çoraklığının aklı kiraya verilmiş, irfanı ve iradesi rehin edilmiştir. Zillet içinde kıvranan muhalefete lütfen dikkat buyurunuz, geçmişteki sözlerinden farklı hiçbir şey söylemiyorlar. Kendilerini yenilemekten, gelişmelerin hacmini ve hamulesini yorum kuvvetinden çok uzaklar, dahası hiç güven vermiyorlar. Bunlar arasında Cumhuriyet'in yeni yüzyılı için dört başı mamur bir tanım getirenini gördünüz mü? Elinizi vicdanınıza koyunuz, yeni yüzyılı baz alarak Türkiye'nin huzur ve güvenliği için bir teklif paylaşan tek bir muhalif siyasetçi cümlesi duydunuz mu? Geleneksel sloganlar dışında, anlattıklarından istikbale dair bir umut hissine kapılanınız oldu mu? Biz Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü demokratik, kapsayıcı ve katılımcı yeni bir anayasayla taçlandıralım istiyoruz. Gelin görün ki, zillet ittifakının karşı duruşundan, karşı çıkışından, kısmi tadilatları anayasa teklifi diyerek gündeme taşımaktan başka bir önerisine, bir teşebbüsüne, bir gayretine şahitlik edeniniz çıktı mı? Toplumdaki değişmeyi fark edemeyen siyasetin devlete şahsiyet kazandıran hukuki çerçeveyi düzenlemesi tarihin hiçbir döneminde söz konusu olmamıştır. Böylesi siyasetlerde, çağın ve zamanın gelişme süreçlerine uyumsuzluğun getirdiği kaygılardan kurtulma isteği gerçeklerden kaçmaya dönüşmektedir. Nitekim altılı masa gerçeklerden peşi sıra kaçmakta, ortalığı da velveleyle, kuru hamasetle, kurşun gibi husumetle karıştırmaktadır. Ancak cumhur kendi varlığında dengeli değişimin bilincindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu bilincin ürünüdür” ifadelerini kullandı.

“Heybeleri boştur, siyasetleri dağınıktır, sıkılı yumruklarla birbirlerine cephe almışlardır”

6'lı masayı “Sıkılı yumruklarla birbirlerine cephe almışlardır” sözleriyle eleştiren Bahçeli, “Var olan değişim dinamiklerini öngöremeyen, üstelik değişim rüzgarına direnen ve bundan da çekinen siyaset defosunun Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tekrar tesis gayretinden başka söylediği ikinci bir şey yoktur. Olması da beklenmemelidir. Çünkü heybeleri boştur, siyasetleri dağınıktır, sıkılı yumruklarla birbirlerine cephe almışlardır. Zaafları, verdikleri zararları pek çoktur. Bu siyaset anormalliğinin ismi sadece zillet değil, aynı zamanda nominalist siyasettir. Nominalizm kelimeleri yan yana getirmenin fikir olduğunu zannetme gafletidir. Düşüncesiz zihindir, susmak bilmeyen dildir. Hayalleri gerçekmiş gibi sunma kurnazlığı ve kuralsızlığıdır. Hiç kimse Türk milletini hafife alacak bir yanlışa, ucuz ve meczup bir savrulmaya düşmemelidir” dedi.

“Hayatları basit hesaplarla geçenlerin hasbi olması, balığın kanat takarak uçmasını düşünmek kadar deli saçmasıdır”

“Bu yeni yüzyıl, Türkiye sevdalılarının, milletini canından aziz bilen serdengeçti yüreklerin tarihi yeni baştan imar ve ihya edeceği, Lider Ülke Türkiye'yi bu duygu ve şuurla inşa edeceği bir zamanın tarifidir” diyen MHP Lideri Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Süleyman Soylu davasında çıkan karar sonrası İstanbul'un Saraçhane bölgesinde yapılan mitinge istinaden, “Saraçhane'de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını, varlıklarını ibra etmeleri ve iddiayla sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Babayla oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların biz de varız çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni iki partinin kazandığını çatık kaşlarla hatırlatıp ikilik çıkarması malumu olduğumuz bir menfaat çatışmasıdır. Hayatları basit hesaplarla geçenlerin hasbi olması, balığın kanat takarak uçmasını düşünmek kadar deli saçmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamından yanayız“

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her zaman destekçisi olduklarını belirten Bahçeli, “Türkiye cananımız ve can beraberimizdir ve dünya durdukça yaşaması da bizim ve gelecek nesillerin namus ve şerefine zimmetlidir. Her gün bir fincan kahve fiyatının yarısıyla geçinmeye çalışan 1 milyar insandan mürekkep mazlumların sesi olmak için Lider Ülke Türkiye diyoruz. Adaletli yaşama, eşit ve hakça paylaşıma, çağa mühür vurmuş bir millet iradesine, tarihi yapan bir devlet haşmetine ulaşmak için Türkiye Yüzyılı diyoruz. Dünyada mıymıntı bir gezgin gibi değil, bir fatih gibi duruş ve devinim göstermek için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamından yanayız” ifadeleri kullandı.

2023, Cumhuriyet'in yeni yüzyılının parlak eşiği olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Ekonomisinden siyasetine, sanatından sporuna, kültüründen ticaretine, diplomasisinden her alandaki gıpta edilen başarılarına kadar lider ülke Türkiye diyeceğiz. Türkiye'yi huzur ülkesi yapacağız” dedi.

“Her zaman hedeflerinizin arkasından yılmadan gidiniz”

Sertifika Almaya Hak Kazanmış mezunlara tavsiyelerde bulunan Bahçeli, “Hayat sonlu bir sürecin sonsuz hedefleriyle bezenmiştir. Biz faniler için milli beka sonsuz bir amaçtır. Sertifika almaya hak kazanmış kardeşlerimize özellikle diyorum ki, her zaman hedeflerinizin arkasından yılmadan gidiniz. Belki siz yaklaştıkça hedefler arayı açabilir. Yine de bundan geri dönmeyiniz. Nefes alır gibi çalışmayı asla ihmal etmeyiniz. Buradan kazandığınız bilgilerin ve edindiğiniz tecrübelerin milletimize ve ülkemize yapacağınız hizmetlerde saygın bir payı olacağı inancındayım. Temennim, bilgiye dayalı yorumla, mensubiyete dayalı sadakat ve sevgiyle, üretkenliğe dayalı katılımla Cumhuriyet'in yeni yüzyılına sizlerin de destek vermenizdir. Değerli katkı, düşünce ve önerilerinizle partimizin kapıları her zaman sizlere açık olacaktır. Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 18'inci dönemini tamamlamış arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında üstün başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

