Devlet Bahçeli: Düşmemizi daha çok bekleyecekler

Rahatsızlığı sebebiyle 1 Ekim'den bu yana grup toplantısı yapamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün ilk defa partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Sağlığına dair yapılan spekülasyonlarla ilgili “Derdi veren Allah şifayı da vermiştir” diyen MHP lideri “Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler. Daha çok bekleyecekler. Kulisçilerin, komplocuların, kumpasçıların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkûmdur. MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler kötü temennilerini şifreli mesajlarla servis edenler bilsinler ki, biz şer kişilere değil edepli gönüllere bakarız. Dua edenler bela okuyanlardan fazla oldukça ne fırtınalardan korkarız ne de felaketlerden kaçarız. Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar” ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Libya'da yaşanan gelişmelere dair de şunları kaydetti:

Libya'yla yapılan anlaşma ile Akdeniz'deki ezberler bozulmuş, tabular yıkılmış, güç kaymaları yaşanmıştır. Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları üzerine anlaşma üstüne anlaşma yapılırken ittifaklar derinleşip genişlerken Türkiye ne yapacaktı, aleyhine olan gelişmelere sessiz ve seyirci mi kalacaktı? Doğu Akdeniz'de ülkemizi sıkıştırma ve çevreleme planı Libya Mutabakatı'yla çöpe atılmış, yeni bir jeostratejik denge ortaya çıkmıştır. Libya'ya asker gönderilmesini esas alan Tezkere'nin 2 Ocak 2020'de TBMM'de kabulü düşmanları çatlatırken, CHP'yi, HDP'yi, İP'i, SP'yi aynı anda zıvanadan çıkarmıştır. Türkiye'nin menfaatlerini, tarihi haklarını, egemenlik çıkarlarını savunmaktan aciz düşenler bize ne söylemeye, neyi anlatmaya çalışıyorlar?

Kılıçdaroğlu biliyorsa söylesin, Orta Doğu'da olmadan, Libya'daki kanamayı dindirmeden, Misakımillî emniyet ve esenliğe kavuşturulmadan Anadolu'da nasıl tutunacağız? Barbaros Hayrettin Paşa'nın 482 yıl sonra tekrar dönüşü bu CHP'yi niye ürkütüyor? CHP kimin tarafındadır?

TÜRKİYE'Yİ SAVUNMAK SİZİ MHP'Lİ VEYA AK PARTİLİ YAPMAZ

Doğu Akdeniz'deki varlığımızdan Yunanistan rahatsız. Rum yönetimi rahatsız. Hafter rahatsız. Sisi rahatsız. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrliklerinin veliahtları rahatsız. Şu tuhaf işe bakınız ki, Kılıçdaroğlu da rahatsız. İP desen CHP'ye dolanmış, HDP'ye ulanmış, çıkar lobilerine dayanmış. Bunlar Esad, Hafter ve Sisi için neredeyse fan kulübü açacak, taraftar grubu oluşturacak, hayran kitlesi kuracak kadar ahlaki eşikleri yıkmışlar, akıl tutulması yaşamışlardır. Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li yöneticilere diyorum ki; Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak, bekasına destek olmak korkmayın sizi MHP'li veya AK Partili yapmaz, sadece adam yapar, sadece yerli ve millî insan yapar.

Türkiye Gazetesi