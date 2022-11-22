Devlet Bahçeli: 'HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir'

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Masalarda değil, meydanlardayız. MHP'ye yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi algı oyunlarını boza boza geliyor. Hiçbir engele takılmadan, karanlık senaryoya aldırmadan inanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, en ufak yılgınlık göstermiyoruz.

Hiç kuşkum yok, hep birlikte başaracağız. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin gelecek umudu, birlik ve beraberlik şuurudur. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurla cumhuriyet tam olarak kenetlenmiştir.

Atanamayan hiçbir öğretmen kalmamalıdır. Hepsi kadroya geçirilmelidir.

Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkan ve dünyaya harekatı durdurun çağrısı yapan HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir.

CHP ve İYİ Parti'nin bazı yöneticileri İstiklal Caddesi saldırısını aklama çabasındadır. Bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır.

Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum. Ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz.

Cumhurbaşkanımızın, (Mısır Devlet Başkanı) Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temas. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı Beşar Esad'la da görüşme vasadı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır.

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