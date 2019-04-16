Devlet Bahçeli: Kadro beklentisi içine girmeyin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifakın 2023'e kadar devam edeceğini belirterek partilileri uyardı: “İttifakı zedeleyecek açıklamalarda, hareketlerden tavırlardan uzak durun. Herkes üslubuna dikkat etsin. Cumhurbaşkanına saygıda kusur etmeyin.”

TALEPTE BULUNMAYIZ

MHP lideri Bahçeli, önceki gün Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerine önemli uyarılarda bulundu. Edinilen bilgilere göre, özellikle, partililerin atamalarda ve kadrolarda bir beklenti içine girmemelerini isteyen Bahçeli, “Biz bir beklentiyle Cumhur İttifakı'na destek vermedik. Beklenti içine girip talebi olanlar varsa beklemesinler. Herhangi bir talepte bulunmayız. Ama ülkücü olup da kadrolarda liyakatiyle bir yere gelebiliyorlarsa gelsinler. Zaten bunu kendileri de görüyor. Arkadaşlar bunu bilsinler ve ona göre hareket etsinler. Biz devlet, millet, beka, terörle mücadele için hükümete ve devlete destek veriyoruz” dedi.

SAYGIDA KUSUR ETMEYİN

Cumhur İttifakı'na fitne ve fesat sokmak isteyenler olduğunu aktaran Bahçeli, “Bunlar her zaman olur. Tuzaklara düşmeyin. Birlik ve beraberliğimizi koruyalım” diye konuştu. İttifakın seçime kadar süreceğini düşünenlerin yanıldığını vurgulayan Bahçeli, “İttifak 2023'e kadar devam edecek. İttifakı zedeleyecek açıklamalarda, hareketlerden tavırlardan uzak durun. Herkes üslubuna dikkat etsin. Cumhurbaşkanına saygıda kusur etmeyin” ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları kaydetti:

“Seçim sonuçları Cumhur İttifakı'nın başarısını gösteriyor. Belediye başkanlığı sayısında başarılı olduk ama bunu öne çıkarmaya gerek yok. Başarı Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Arkadaşlar buna dikkat etsinler. AK Parti'yle ayrımız, gayrımız yok. AK Parti ve MHP'nin ittifakı başarılı olmuştur.”