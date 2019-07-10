Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu için çember daralıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında ‘Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bahçeli “Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsa, Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin?” dedi. Son günlerda sıklıkla gündeme gelen sistem tartışmaları da değinene Bahçeli, şunları söyledi:

O DÖNEM KAPANMIŞTIR

Geride kalan bir yıllık sürede Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi tutmuş, uyum ve uygulama süreci kazasız belasız mesafe almıştır. Yeni sisteme alışma devresi de son derece uyumlu geçmiştir. CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Yani partisiyle bağı kesilmeliymiş. Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsa, Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin? Yüreği varsa, bilgi ve görgüsü yetiyorsa tek bir numune isimden bahsetsin? Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle devlet hayatında fiilî-hukuki uyumsuzluk ve uygunsuzluk devri sona ermiştir. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır.

DEMEDİ DEME, BENİ DİNLE

CHP Genel Başkanı, devşirilmiş ve döne döne çula çaputa dönmüş siyasi iplikçilerle eski sistemin özlemini duyarken, tenakuzlara batmaktan da kendisini kurtaramamaktadır. Aklıyla dili arasına kara kediler girdiğinden pot kırmanın yanında zor durumlara bodoslama düşmektedir. Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum, su alan teknesinin içinde ayağına geçirdiği dalış paletiyle yüzme hazırlığı yapmasını doğrusunu isterseniz hayretle takip ediyorum. Demedi demesin, beni dinlesin, gidişat hayra alamet değildir. Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor, kader ağlarını dört bir koldan örüyor.

TSK'YA ALÇAK VE HAİN KURGU

Kozmik odaya girmek için uydurulmuş sözde suikast iddialarından tutun da Balyoz Davası'na kadar pek çok hukuki süreç yıllarca devam etmiş, ülkemiz özel yetkili mahkemelerin tasallutu altına sokulmuştur. Türkiye'yi içten içe çürütmek için FETÖ'cü alçaklar şerefli Türk askerine kara çalmak, terörist yandaşlarına yer açmak için âdeta saldırıya geçmişlerdir. Bu dönem geride kalmıştır.

GÖREVİ YAPAMAYAN GİDER

MHP lideri Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi. Bahçeli “Merkez Bankası Başkanı hükûmet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider, devletteki işleyiş budur, böyle de olmalıdır. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Bir dönem Kemal Derviş'in emir eri gibi çalışan CHP'li malum ismin, Merkez Bankasındaki görev değişiminin bedeli ağır olacak demesi kendisi ve bürokratik mazisi gibi kara mizahtır. Merkez Bankasının bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından olayı hükûmet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir” diye konuştu.