Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin 98 yıllık dış siyasetinde ihtiyat ve denge, kuşku ve kaygı belirleyen unsur olmuştur"

"Emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye önüne gelenin azarlayacağı, tehditlere boyun eğeceği bir ülke olmayacaktır"

"Cumhur İttifakı ve MHP Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sonuna kadar sahip çıkacaktır."

"Türkiye başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figüran olmayacak kadar önemli ve güçlü bir ülkedir"

"Muhalefet bugün ölü doğmuş projelerin figüranı olmaya taliptir."

"Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını bilmeyiz ama bizim gideceğimiz bir vatan ve gurur duyacağımız başka bir bayrak yoktur."

"Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgarların estiğini bilmeyen kalmamıştır. ABD ile kalın buzların çözülmesi en samimi dileğimdir."

"Biden'ın Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü belirsizliğini korumaktadır"

"Türkiye NATO'nun eşit bir müttefikidir. İrademiz Brüksel'deki NATO karargahına devredilmiş değildir."

"Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi?"

"Kılıçdaroğlu hemen seçim diyor, PKK da seçim istiyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş şakşakçılık yapıyor"

"Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır."