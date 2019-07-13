Devlet Bahçeli: 'Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz'

Bahçeli, Türkiye'ye teslimatı başlayan S-400'ler ile ilgili, "Milli Güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz" dedi.

31 Mart seçimlerinde 1 büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89 belde olmak üzere toplam 233 belediye kazanan MHP'nin lideri Devlet Bahçeli, yeni kazandığı belediyelere teşekkür turlarına Söğüt'ten başlamıştı. Devlet Bahçeli ikinci durağı olan Kütahya'da vatandaşlara hitap etti.

Burada yaptığı konuşmada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, Rusya'dan alınan ve teslimatı başlayan S-400'ler ile ilgili olarak, "Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz" diye konuştu.

Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu