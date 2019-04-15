Devlet Bahçeli: Nefret tohumu ekmeyi bırakın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı. Bahçeli, oturum sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kampın verimli geçtiğini kaydeden Bahçeli “İlk gün yapmış olduğumuz açıklamalarımızda 8 ana başlıklı bir yorum getirmiştik. Çalışmalarımız verimli geçmiştir. Arkadaşlarımızla bir arada olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, faydalı olmuştur. Türkiye'deki siyasi gelişmeler takip edilmektedir. Özellikle de YSK'nın itirazlara karşı vereceği cevabın son günüdür. O beklenmektedir. Seçimlerde başarı sağlamış belediye başkanlarımızla, il başkanlarımızla ortak toplantı, 19 Nisan günü Antalya'da bir otelde, bir araya gelmek suretiyle yapılacaktır. Belediye başkanlarımızın birbirleri ile tanışmasına, MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının hayata nasıl geçirilmesine dair konular üzerinde durulacak. Sıkıntıları varsa belediyelerin, o sorunlara öncelik verilecek. Faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.

O RAKAMLAR YANLIŞ!

Bahçeli şöyle devam etti:

(MHP'nin oy oranına yönelik eleştiriler) Rakamları görmeden, rakamları bilmeden niyetler üzerinde değerlendirmeler yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Çünkü millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. YSK'nin açıklamaları sonrasında, Resmî Gazete'de neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında da yayın yapılacaktır. Hâl böyle olunca il genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek, 3-5 belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranlarını esas alarak yorum yapanlar, kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.

MUTLAKA İSPATI GEREKİR

(Süleyman Soylu'nun YSK Başkanı Sadi Güven'i aradığı iddiası) Çok büyük bir iddia. Çünkü seçimin adaleti, güvenliği açısından çok önemli sorumluluklar taşıyan insanların eğer böyle bir iddia ile muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerekir. Yok ise, hangi arkadaş, Muharrem'leri de birbirine karıştırmayalım.

(Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşmada bazı taraftarların “mazbatayı ver” sloganları atması) Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz.

SEÇİM TOPLANTISI

MHP lideri Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Kızılcahamam'da partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Türkiye Gazetesi