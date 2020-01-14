Devlet Bahçeli: Osmanlı Libya'da kök saldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta sonu kurmaylarıyla gerçekleştirdiği kampın basına kapalı bölümünde Libya Türkleri üzerine yaptığı bir araştırmayı anlattı. Edinilen bilgilere göre Bahçeli toplantıda, Trablus'un Turgut Reis ve Kaptanıderya Sinan Paşa tarafından 1551'de Osmanlıya bağlandığını, Fizan bölgesinin ise 1577'de Osmanlı Devleti'nin topraklarına katıldığını hatırlatarak tamamen Türk olan Yeniçeri ve Leventlerin yerli kadınlarla evlenmelerinden doğan erkek çocuklara ‘Kuloğlu' denildiğini söyledi.

Türk-Arap karışımı nesil olan Kuloğullarının bugün Libya'da hâlen varlığını koruduğuna dikkat çeken Bahçeli “Yerel Arap ağızlarında ‘Köroğlu' olarak yerleşmiş. Mesela Urfa'da meskûn ‘Bini İcil Aşireti' mensuplarının büyük bir kısmı Köroğlu soyadını taşıyor. Arap kabilelere mensup hanımlarla evlenen Kuloğlular, kuşaklar boyunca önemli askeri görevler üstlendiler” dedi.

ARAP KAYMAKAMIN OĞLU

Sadece Leventlerin değil, din hizmetleri ile diğer askeri ve idari görevler için gönderilen binlerce Osmanlı Türkü'nün de üç asır bu bölgede yaşayarak adeta kök saldığını belirten Bahçeli, şunları söyledi: Ayrıca Girit'ten sürgün edilen Türklerin bir kısmı da Libya şehirlerinde iskân edilmişti. Türklerin yoğun yaşadığı Mısrata; 19'uncu yüzyılda Libya'ya yerleşen, Çerkes ya da İslam'ı kabul eden Yahudilerden oluşan eski Osmanlı asker ailelerinin çoğunlukta olduğu bir yerleşim. Hatta modern Libya'nın kuruluşunun ilk yıllarında, Türk hükûmetinin izni ve görevlendirmesi ile Sadullah Koloğlu, namıdiğer ‘Arap Kaymakam' bu ülkenin ilk başbakanı olarak üstün görevlerde bulunmuştu. Basın-Yayın eski genel müdürü, bir dönem Bülent Ecevit'e danışmanlık da yapmış, akademisyen-yazar-tarihçi Orhan Koloğlu, Sadullah Bey'in ikinci oğludur.

Türkiye Gazetesi