Devlet Bahçeli: 'Türk milletinin vazifesidir'

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başlıkları:

- Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır."

- "Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez."

- "Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir"

- Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla andığımız milli iftiharlarımızdır."

- Dilek ve temennim odur ki, hükümdarlarımızın kemiklerini daha fazla sızlatmadan büyük ve görkemli bir devlet töreniyle kabirlerine yerleştirilmeleri, böylelikle emsalsiz saygı ve bağlılığımızın nispeten gösterilmesidir.