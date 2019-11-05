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Devlet Bahçeli'den Arınç'a tepki: 'KHK faciadır' ifadesi hadsizlik

Devlet Bahçeli'den Arınç'a tepki: 'KHK faciadır' ifadesi hadsizlik
Devlet Bahçeli'den Arınç'a tepki: 'KHK faciadır' ifadesi hadsizlik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları; 

-"FETÖ'yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır."

"Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir."

-FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir."

-Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı olmadığı meydandadır."

-ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 yılına dair hazırladığı 'Terörizm Raporu'nda, YPG ve PYD'yle birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta terörist başı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir."

-FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ'cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır."

-Unutulmamalıdır ki insanlık ve inanç düşmanlarına acımak günaha ortak olmak, zulme rıza göstermektir."

 

 

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