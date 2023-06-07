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Devlet Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı

Devlet Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı
Devlet Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Geçici Başkanlığını Meclis Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'den yapılan “Bu bana yeter” paylaşımı dikkat çekti.

Devlet Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı - Tıkla İzle

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığını TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a devretmesinin ardından MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bahçeli'nin başkent caddelerinde klasik otomobilini, Ferdi Tayfur'un “Bu bana yeter” şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde gezi Balgat'ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.

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