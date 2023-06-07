Devlet Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığını TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a devretmesinin ardından MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bahçeli'nin başkent caddelerinde klasik otomobilini, Ferdi Tayfur'un “Bu bana yeter” şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde gezi Balgat'ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.
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