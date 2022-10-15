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Devlet Bahçeli'den maden faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Devlet Bahçeli'den maden faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Devlet Bahçeli'den maden faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, Bartın'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlere taziyelerini ileten Bahçeli, yaralılar için de şifa diledi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasından satır başları

 "Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. Yüreklere ateş düşüren bu felaket kırk işçimizi hayattan koparmıştır."

"İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah'ın izniyle sarılacaktır."

"Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum."

 "Rabbim'den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum."

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