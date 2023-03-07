Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e sert tepki!

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

- Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir. Cumhur İttifakı sadece seçim ittifakı değildir. 'Türkiye Yüzyılı'nın yeni bir sayfası açılacaktır

- Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı

- Bu derece hassas noktaya kadar gelinmesinde en büyük sorumlu ve suçlu, bölücü teröre sevimli görünerek kokuşmuş siyasi ağlarını örmeye çalışan, sonunda da Türkiye düşmanlarının eline ve emrine mahkum hale gelen zillet ve hezimet ittifakıdır

-Milletimiz depremin ağır enkazıyla ve feci sonuçlarıyla mücadele ederken siyasi istismara tevessül etmek, devleti ve hükümeti suçlamak, yıkıma devam etmek ilkesizliğin hatta ihanetin alenileşmesidir

- Kızılay'ın kan sattığını söyleyenler, AFAD'a kara çalanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin felakete neden olduğunu ileri sürenler, ilkesizliğin çukurlaşmış fertleridir.

- 1 yıldır cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp, 1 günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp, 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler, ilkesizliğin ana damarıdır

- Bu saatten sonra zillete fırtına kopsa da bizde yaprak bile kımıldamayacaktır. MHP ile Cumhur İttifakı'nın varlığından ve hedeflerinden rahatsızlık duyanlar artık bizim nazarımızda hükümsüzdür.

- Masaya geri oturan İP Başkanı, söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak. İnsanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır. Türk siyaseti, bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Bir kere satan yine satar, satacaktır

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.