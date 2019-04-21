Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Ne yapalım, seçildi diyerek komünist şarlatanlığa göz mü yumalım?"

"Maruz kaldığımız kuşatma çok kapsamlıdır"

"Bir metre önünü görmekten acizlerin elinde dürbün varsa bizde de teleskop var"

"Atatürk'ün partisinin Türk düşmanlarının ana karargahı haline gelmesi vahim bir senaryonun varlığına çok net bir işarettir"

"İçimizden kopan siyasi defolara parti kurdurdular ama muvaffak olamadılar"

"Dağlarda kovaladıklarımız belediyelere konuşlanacaktır. Antalya'da hainler daha fazla cirit atacaktır"

"Her şey bitmiş değildir, veri tabanı incelemek nedir? Bu telaş niyedir?"

"Kimseden kapatacağımız ahlaksızlığımız yoktur"