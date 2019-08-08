Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Coğrafyamızı stratejik güce dönüştürmek, Türkiye'yi kafeslemek isteyenlere en güçlü cevap olacaktır"

"Asıl hesap asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. İbret verici gerçeği görmek bunlara dikkat etmek beka düzeyinde önemlidir."

"Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine başkent Ankara vizyonuna müzahir kuşatmayı etkisiz hale getirecektir"

"Dünya üzerinde pek çok ülke çalkantılı ve krizle meşguldür."

"Yüce dinimiz hem içten hem de dıştan saldırı altındadır. Ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir."

"FETÖ'cü alçakların baş aktör olduğu dinler arası diyaloğun amacı İsmamı geriletmektir."

"Keşmir üzerinde kumar oynayanların amacı aşikardır."