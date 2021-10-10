Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(HDP) Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır."

"(Diyarbakır Anneleri) Haklı ve cesur bir eylem başlatan anaların sayısı 250'ye yaklaşmıştır. HDP terörist devşirme mekanizmasının ara durağıdır."

"Biden yönetimi bir karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefik?"

"Şu anda dağda ya da başka bir yerde terör örgütü altında bulunanlara sesleniyorum. Bölücü örgüt PKK'dan bir an önce kurtulun analarınıza koşun, onlarla kucaklaşın."

"2020 yılında 527 kadın, cinayete kurban gitmiştir. Kadın cinayetleri kesilmeden insanlık değerlerini ağzımıza almayı hak göremeyiz."