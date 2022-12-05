Devlet Bahçeli'nin 6'lı masa aday tercihi: 'Sınıf arkadaşım'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin 6'lı masa ile ilgili soruyu cevapladı. Bahçeli, gazetecilerin 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı için anket yapacağını belirterek, 'Oyunuzu kime verirsiniz?' sorusunu yöneltmeleri üzerine, “Eğer birisi bana anketle gelirse, 'Böyle böyle altı kişi anket yapıyoruz siz kime evet dersiniz veya benimsersiniz?' derse, tercihim sınıf arkadaşım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli sınıf arkadaşıydı

Devlet Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti.

Ahmet Umur Öztürk

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