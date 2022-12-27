Devlet destek verdi, asma yaprağı köylü kadınların geçim kaynağı oldu

Şirvan ilçesinde önemli tarımsal ürünlerden asma yaprağı, GAP İdare Başkanlığı tarafından desteklenen, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeyle Pirinçli (Mavit) Tayfi Üzüm Salamura İşleme Kooperatifi köylü kadınlar için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Toplanan üzüm yaprakları kadınlar tarafından salamura yapılıp tarım kooperatiflerinde ve iç piyasada satışa sunuluyor. 'Siirt Üreten Eller Kadın Kooperatifi'nin ürettiği salamura üzüm tesisini ziyaret eden Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün ile Siirt İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tesisi gezerek çalışan kadınlarla bir araya geldi. İlçede kurulan kadın kooperatifi ile birlikte bölgenin tarımsal ürün çeşitliliğinin önemli bir paya sahip olduğunu dile getiren Kaymakam Bütün, tesisin üretim kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurulan kadın kooperatifi sayesinde yeni istihdam alanları oluşturulduğunu ifade eden Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ilçede kurulan tesisin kadınlar için bir istihdam kapısı olduğunu dile getirdi. Demirhan, “Şirvan ve Pervari ilçelerimizde Siirt tayfi üzümü yaygın olarak üretilmektedir. Siirt tayfi üzümü, yaprağı üzümü kadar değerli ve meşhurdur. İnceliği ve aroması yönünden emsalsiz ve çok aranan bir üründür. Şirvan ilçemiz Pirinçlik köyü ve çevresinde her yıl ortalama 150 ton yaprak toplanarak satılıyordu. Toplanan yapraklar gün içinde satılması gerekiyordu. Toplanmayan ve satılmayan yapraklar ne yazık ki ekonomiye kazandırılamıyor çöp oluyordu. Üretilen yaprağı değerlendirmek ve üretime kazandırmak amacı ile pirinçlik köyümüzde kurulan Siirt Üreten Eller Kadın Kooperatifi'ne Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak yaptığımız proje GAP İdaresi Başkanlığımızca desteklenerek uygulamaya konulmuştur” dedi.

Selami Deniz

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