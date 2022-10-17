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'Devlet işi yapıyoruz' diye evlere girdiler, mahalle sakinlerini isyan ettirdiler

'Devlet işi yapıyoruz' diye evlere girdiler, mahalle sakinlerini isyan ettirdiler
'Devlet işi yapıyoruz' diye evlere girdiler, mahalle sakinlerini isyan ettirdiler

Aydın’da özel bir iletişim firmasının işlerini yapan firma çalışanlarının izinsiz olarak vatandaşların ikametlerine girmesi vatandaşları isyan ettirdi. Evlerine izinsiz girilen vatandaşların şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir iletişim firmasının altyapı çalışmalarını yapan bir şirket çalışanları Köprülü Mahallesi'nde vatandaşların ikametlerine kablo çekip izinsiz olarak ikametlerin içine de girip metal dağıtıcı yerleştirdiler.

Güldemet Kızıl

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