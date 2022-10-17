'Devlet işi yapıyoruz' diye evlere girdiler, mahalle sakinlerini isyan ettirdiler

Edinilen bilgiye göre, özel bir iletişim firmasının altyapı çalışmalarını yapan bir şirket çalışanları Köprülü Mahallesi'nde vatandaşların ikametlerine kablo çekip izinsiz olarak ikametlerin içine de girip metal dağıtıcı yerleştirdiler.

Güldemet Kızıl

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