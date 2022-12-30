Devlet kararını dikkate almayan özel limana Valilikten suç duyurusu

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 'Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ' tarafından yapılması planlanan 'Liman Kapasite Artışı' projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 10 Eylül 2021 tarihli ve 6381 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı' verilmiştir. ÇED olumlu kararına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanlığı tarafından dava açılmış olup, Tekirdağ 1. İdare Mahkemesince 2021/981 esasına kayden açılan dava ile ilgili olarak önce 'işlemin yürütmesinin durdurulmasına' ve sonra da 'dava konusu işlemin iptaline' karar verilmiştir. Daha önce alınmış olan ÇED kararları ile Ceyport AŞ tarafından limanda (iptal kararını içermeyen alanlarda) faaliyet gösterilmeye devam edilmekte olup, mahkeme kararının ifası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce 7 Kasım 2022 tarihinde limanda yapılan denetim ile liman kapasite artışına esas ÇED olumlu kararına konu dolgu ve inşai faaliyetler durdurulmuştur" denildi.

Karara rağmen dolguya devam edildi

Valilik açıklamasının devamında, "Ancak mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde, iptal edilen ÇED olumlu kararına esas alanlar içerisinde çalışmalara devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan faaliyet tekrar durdurularak, aynı anda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulmuştur. Mahkeme kararıyla iptal edilen ÇED kararına esas olan dolgu ve inşa faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığı 22 Aralık 2022 tarihinden itibaren günlük olarak yapılan denetimlerle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Halil Dağ



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