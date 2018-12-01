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Devlet Tiyatroları kapalı gişe

Devlet Tiyatroları kapalı gişe
Devlet Tiyatroları kapalı gişe

Devlet Tiyatroları, sezonun açıldığı 2 Ekim tarihinden bugüne başta Ankara olmak üzere tüm bölgelerindeki sahnelerinde eserlerini kapalı gişe sahneliyor.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunların başında yerli eserler yer alırken, Ankara DT'nin ‘Reis Bey'i, ‘Terörist'i ve ‘Divane Ağaç'ı, İstanbul DT'nin ‘Kendi Gök Kubbemiz' (Yahya Kemal) eseri, İzmir DT'nin ‘Nereye'si, Bursa DT'nin ‘Üç Kağıtçı'sı ve Diyarbakır DT'nin ‘Gül'e Ağıt'ı gibi oyunlar yüzde 100 doluluk oranının üzerinde seyirciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü klasik eserlere de sanatseverlerin ilgisi oldukça fazla. Dostoyevski'nin ölümsüz eseri ‘Suç ve Ceza' ve William Shakespeare'in ‘Kış Masalı' Ankaralı tiyatroseverler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da doluluk oranının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Tüm temsillerimizin biletlerini günler öncesinde satın alarak oyunlarımızı ‘kapalı gişe' haline getiren tüm sanatseverlere teşekkür ederiz" dedi. 

Mülteciler, göç, kadına şiddet ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalığı artırmak amacıyla repertuvarda ‘sosyal sorumluluk' temalı oyunların da tercih edildiğini belirten Kurt, sanatseverlerin bu tür oyunlara ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. 

Devlet Tiyatroları ‘Nöbetçi Tiyatro' uygulamasını bu sezonda da devam ettirerek sanatseverler için 1 Temmuz'a kadar perdelerini açık tutacak.  

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