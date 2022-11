Devlet yatırımlarıyla en ücra köyler hizmete kavuşuyor

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, en ücra köylerde yaşayan vatandaşın daha rahat koşullarda ulaşımını sağlaması için gece gündüz demeden yol genişletme ve zemin düzeltme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçeye 40 kilometre uzaklıkta ve 2 bin rakımda bulunan Keçili köyünde 20 gün önce çalışma başlatan ekipler, 4 köye ulaşımın sağlandığı yolun yaklaşık 5 kilometresini tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Yüksekova Şantiye Şefi Hasan Yalın, “Gece gündüz demeden her koşulda vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Biz en ücra köylerde şu an yol genişletme ve onarım çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaz-kış demeden her yolu ulaşıma hazır hale getireceğiz. Tüm köy yollarımız, devletimizin imkanlarıyla modern bir hale getirilecek” dedi.

Büyük yatırımlarla köy yollarının yapıldığını söyleyen Keçili Köyü Muhtarı Aydın Kaplan ise, “Yolun 4 bin 800 metrelik kısmında çalışmalar tamamlandı. Kalan kısmın ise 15 güne kadar bitirileceğini umuyoruz. İnşallah çalışmalar bittiği zaman daha rahat şekilde ulaşımımızı sağlayacağız. Seneye de yolumuzun asfaltlanmasını bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Metin Tek

