Devletten destek alan kadın girişimci ev kadınlarına istihdam sağlıyor

Daha önce bir sanat atölyesinin işletmecisi olan Hancı, KOSGEB'den destek alarak iş yerini büyüterek 4 farklı alanda üretimler yapıp hizmet sunuyor. 6 kadını iş yerinde istihdam eden Hancı, ayrıca ev kadınlarının evlerinde yapabilecekleri ürünleri onlara göndererek kadınların evlerinde para kazanmalarını sağlıyor. Organizasyon firmasında kullandıkları malzemeleri kendileri üreterek bu alanda bölgede ilk ve tek üretim firmasına sahip olan Hancı, çift kafa lazer kesim makinesiyle de üretim yaparak birçok sektöre hizmet sunuyor.

Mesleki eğitim protokolü ile aynı zamanda okul görevi gördüklerini ifade eden kadın girişimci Şazime Hancı, kursiyerlere maaşları ile birlikte sigortalarını da yatırarak kalfalık ve ustalık belgesi verdiklerini söyledi. Hancı, 4 farklı sektör üzerinde yaptıkları çalışmalarda şu anda bölgede ilk ve tek olduklarını ifade ederek, “Daha önceden Tatvan'da kurmuş olduğum bir sanat atölyesinin işletmecisiydim. Daha da geliştirerek bugün sektörümüzü farklı alanlarda destek alarak daha büyük bir firmaya dönüştürdük. Bu firma doğrultusunda birçok kadınımıza ulaşabiliyoruz ve burada üretimler yapıyoruz. 4 farklı sektör üzerinde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda şu anda bölgede ilk ve tekiz. Araştırmalarımız doğrultusunda Türkiye'de de tek olduğumuzu biliyorum. Organizasyon firmamız bölgede ilk ve tek olmak üzere üretim firması olarak geçmektedir. Burada hem kaliteli uygun bütçeye ve her kesime sunabiliyoruz” diye konuştu.

Vahit Olcay

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