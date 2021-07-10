Devraldığı lokantanın tabelasını bile değiştiremeden yangın çıktı

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın 1 hafta önce devraldığı ve daha tabelasını bile değiştiremediği lokantanın ocak kısmında yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek lokantanın bulunduğu binanın bacasına sirayet etti.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından alevler, çatıya sirayet etmeden söndürüldü.

Daha sonra itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Dükkan sahibi yangının şokunu üzerinden uzun süre atamazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk - Mustafa Uslu

