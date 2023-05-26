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Devrekli vatandaşlar Togg ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Devrekli vatandaşlar Togg ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler
Devrekli vatandaşlar Togg ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Yerli ve milli araç Togg Devrek sokaklarında tur attıktan sonra Cumhuriyet alanına park edilen araçla fotoğraf çektirmek için vatandaşlar sıraya girdiler.

Zonguldak Belediyesi makam aracı olan Togg tanıtım için ilçelerde tek tek tur atarken son olarak ta Devrek Cadde ve sokaklarında boy gösterdi. AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş nezaretinde ilçeye getirilen yerli ve milli otomobil ilçede tur attıktan sonra Cumhuriyet Alanına park edilerek vatandaşların beğenisine sunulurken, Devrekliler yerli ve milli otomobil ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdiler.

Fikri Erdem

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