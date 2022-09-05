İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Devrek'te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu

Devrek'te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek'te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı 79 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Kadının bahçede bulunan köpeklerin saldırısına uğradığı öne sürülürken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi ile belli olacak.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Burhanoğlu köyünde yaşandı. Bir süre önce yurtdışından gelen 79 yaşındaki Hamide Demir; cezaevinde bulunan oğlunun yaşadığı evin çevre temizliğini yapmak istedi. Bahçedeki otları biçen kadından bir süre sonra haber alınamadı. Yakınlarının ulaşamayıp ekiplere haber vermesi üzerine Hamide Demir, bahçede ölü bulundu. Bahçedeki 7 köpeğin saldırısına uğradığı öne sürülen kadının cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Onur Altındağ - Fikri Erdem
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.