Devrilen 83 ağacın yerini çınar ağaçları alıyor

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur ve dolu yağışının ardından Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde zarar gören alanlarda çalışmalara başladı. Yaşanan sağanak yağış ve fırtına ile beraber 83 ağacın zarar gördüğü tespit edilirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni ağaçların dikimi için çalışmaları hızlandırdı. Zarar gören ağaçlardan 71 adet yaşlı akasya ağacı sökülerek yerine, sağlıklı ve dayanıklı çınar ağaçları dikildi. Tüm zarar gören ağaçlar sökülüp budaması yapıldıktan sonra tekrar dikilebilmek adına serada bakıma alındı.

Zara gören ağaçlar yeniden toprakla buluşacak

Yaşanan doğal afet sonrası durum değerlendirmesinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi, “İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınadan ilçemiz de etkilenmiş ve toplamda 83 ağacımız zarar görmüştür. Bunlardan 71 adeti akasya ağacı olup geri kalanları da söğüt, iğde ve dış budak ağaçlarıdır. Yerlerine kent ağaçlandırmasına uygun olarak dayanıklı, nitelikli ve güçlü çınar ağaçlarını dikmiş bulunmaktayız” dedi.

Çebi, zarar gören ağaçlar için ise, “Bugün kökünden zarar gören ağaçları söküp, budamasını yapıp seramızda bakıma aldık. Yerlerine de temiz toprakla beraber daha dayanıklı olabilmesi ve köklerini daha rahatlıkla salabilmesi için yetişkin ağaç olan çınar ağaçlarını dikimini gerçekleştirdik. Zarar gören ağaçları seramızda bir sene bakıma alıp adaptasyon sürecinden geçtikten sonra tekrar bölgede uygun olan yerlere dikimini inşallah seneye gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.