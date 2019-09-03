Devrilen ağaç ölüme neden oldu

Olay, Bartın'ın Hasankadı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormana mantar toplamaya giden Ramazan Akbağ (57), daha önceden kesilen ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ormanlık alandaki gürültüyü duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde Akbağ'ı ağacın altında buldu. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ramazan Akbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Akbağ, daha sonra otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akif Yaman