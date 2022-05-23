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Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Meksika’da yolda yürüyen çift, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular - Tıkla İzle

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yolda yürüyen bir çift, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Ağacın devrilmesi sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Mexico City'de etkili olan fırtına nedeniyle ağacın devrildiği belirtilirken, şu ana kadar kentte fırtına sonucu 56 ağacın devrildiği açıklandı. Mexico City Sivil Savunma Bakanlığı şehirde fırtınalı havanın devam edeceğini bildirirken, yoğun yağışların da yaklaşması sebebiyle sarı alarm verildi.

Saim Sevinç

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