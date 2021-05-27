Devrilen aracı elleriyle kaldırarak yaralıları böyle kurtardılar

Kaza, Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bulunan Ana Sokak ve Pembe Sokak'ın birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ana Sokak istikametinden Yeni Bosna Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 54 AAT 142 hafif ticari araç ile Pembe Sokak üzerinde seyir halinde olan 48 ABF 791 plakalı hafif ticari araç sokak birleşiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 54 AAT 142 plakalı araç devrildi. Yan yatan aracı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşlar, devrilen aracı saniyeler içerisinde kendi imkanları ile düzeltirken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsimleri henüz öğrenilemeyen toplam 3 yaralı bölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aracın devrildiği anlar kamerada

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası ise, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; iki sokak birleşiminde araçların çarpışması sonrasında bir aracın devrilerek yan yatması ve kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı. Vatandaşların devrilen aracı kendi imkanları ile düzeltmesi ve ekiplerin bölgeye gelmesi de görüntülere yansıdı.

Burak Can Tokyürek

