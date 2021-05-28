Devrilen direğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesinde bir firmaya ait çalışanların elektrik direklerini değiştirmesi sırasında, direklerden biri iş makinesiyle kaldırılırken halatı koptu. Bu esnada arkadaşlarıyla top oynayan 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, şantiye alanına kaçan topu almak için oraya koştu. Halattan kopan direğin altında kalan talihsiz çocuk çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülentürk, hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş makinesi operatörü E.T.'yi ve çalışan M.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.T. ve M.K.'nin işlemleri devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hüseyin Keskin