İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen kamyonda can pazarı

Devrilen kamyonda can pazarı
Devrilen kamyonda can pazarı

Isparta'da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü dahil 3 kişi itfaiye ekiplerinin yarımıyla çıkartılıp hastaneye sevk edildi.

Kaza Isparta Eğirdir yolu İrfando Kavşağı'nda meydana geldi. geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir'den ısparta istikametine gelen Ramazan Yıldırım idaresindeki 34 AL 9990 plakalı kamyon, bir anlık dikkatsizlik sonucu orta refüje devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ile kamyonda yolcu olarak bulunan Ahmet Çicen ve Süleyman Kırımızı ağır ayaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine İtafiye ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Numan Büyükünsal
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.