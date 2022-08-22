İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı

Devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı
Devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaat alanında kamyon sürücüsü geri manevra yaparken devrildi. Devrileceğini anlayan kamyon sürücüsünün araçtan atladığı öğrenildi. Yaralanan sürücü, inşaatta çalışan diğer işçilerin yardımıyla kurtarıldı.

Devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı - Tıkla İzle

Olay, İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi'nde yapılmakta olan TOKİ Evleri şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa S. idaresindeki 48 TD 069 plakalı Mercedes marka kamyon sürücünün geri manevra yaptığı esnada hakimiyeti kaybetmesi neticesinde devrildi. Kamyon devrilirken hakimiyeti kaybettiğini anlayan sürücü Musa S.'nin kamyondan kuma atladığı öğrenildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Musa S., çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı. Ardından adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik - Mehmet Ekrem Ceylan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.